Catania, spaccio al parco Falcone: arrestato pusher con 25 dosi di cocaina in tasca

In pieno centro

Il 21enne è stato intercettato da due militari del Nucleo Radiomobile in moto

Un catanese di 21 anni è stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania. Il giovane è stato individuato al parco Falcone, nel centrale quartiere di Borgo-Sanzio: verso le 17 di ieri l’equipaggio, a bordo di moto ha sorpreso il giovane mentre si trovava nei pressi dell’area verde.

I Carabinieri hanno subito notato il giovane con il cappuccio calato e un atteggiamento circospetto, quindi hanno deciso di fermarsi in una zona defilata e hanno continuato a osservarne i movimenti del ragazzo per capire meglio le sue intenzioni. Proprio in quel momento, il 21enne è stato raggiunto da un’altra persona che gli ha consegnato del denaro, ricevendo in cambio da lui una bustina.