Catania, spacciava marijuana e cocaina sulle scale di casa: 41enne arrestato a Zia Lisa

CARABINIERI

Nel marsupio l’uomo aveva 720 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita

A Catania i Carabinieri hanno arrestato un 41enne che nel “Villaggio Zia Lisa” spacciava droga sia in casa che sui gradini della scala della palazzina dove abitava. I militari dell’Arma gli hanno sequestrato oltre 85 grammi di marijuana suddivisi in 44 dosi e alcuni grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi.

L’uomo, colto di sorpresa, ha cercato immediatamente di limitare i danni consegnando un piccolo involucro dicendo che quella era tutta la droga che aveva in casa, ma i militari hanno continuato la perquisizione trovando la droga. Inoltre nel marsupio l’uomo aveva 720 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.