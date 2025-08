Catania, spari contro una gioielleria in viale Mario Rapisardi

Al civico 363

L'episodio nella notte, indagano i carabinieri

Pistolettate contro la saracinesca di una gioielleria del viale Mario Rapisardi a Catania. Stanotte alcuni malviventi hanno colpito il negozio al civico 363. Sono sei i fori ben visibili. Ma i colpi sparati sarebbero di più. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del comando provinciale etneo. Questa mattina i militari della Sezione Investigazione Scientifica è tornata sul posto per i rilievi e per acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia della gioielleria ma anche delle altre attività nel perimetro. La caccia al pistolero è già aperta. Troppo presto per determinare il movente, ma servirà raccogliere le testimonianze per valutare la pista del racket delle estorsioni.

Gli episodi precedenti

Già il mese scorso si è verificato un fatto analogo: quella volta fu colpito da diversi colpi di pistola la vetrata di un distributore di benzina nella zona alle spalle del Cimitero. Poi nell’arco di 48 ore, ci furono delle stese vicino piazza Machiavelli, nel rione di San Cocimo, e a Canalicchio in piazza Vicerè. Ma su queste tre vicende (le prime due collegate) sta lavorando la squadra mobile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA