Catania, spari in via Capo Passero e colpi di pistola alla Civita: vigilia di Capodanno incandescente nella malavita etnea

SEGNALI

Pistolettate e incendi si sono susseguiti tra domenica e lunedì scorsi

Tornano le tensioni per la droga in via Capo Passero, a Catania. Pistolettate e incendi si sono susseguiti tra domenica e lunedì scorsi.

Ma riavvolgiamo il nastro. Domenica sera al 112 Numero Unico Emergenza è arrivata la segnalazione di colpi d’arma da fuoco nella zona di Trappeto nord, purtroppo diventata famosa per il traffico di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono arrivati e hanno trovato un tappeto di bossoli all’altezza dei civici 81 e 46 di via Capo Passero. Almeno 20 i proiettili raccolti sull’asfalto dalla polizia scientifica: danneggiata la parete di un palazzo e crivellata una Renegade. In tarda serata, invece, hanno sparato contro l’edicola nella vicina piazza Beppe Montana. Poche ore dopo, all’alba di ieri, una parte dello stesso chiosco è stato bruciato. Inoltre per l’intera giornata di ieri sono giunte alla sala operativa altre segnalazioni di spari, ma i sopralluoghi non hanno portato a dei riscontri su questi ultimi episodi.

La squadra mobile ha però alzato l’asticella e si stanno svolgendo anche perquisizioni. Purtroppo, come sempre in questi casi, l’omertà regna nella zona e pare che nessuno abbia visto nulla. Già due anni fa via Capo Passero era diventata una polveriera dopo alcune scarcerazioni. Il controllo degli affari legati alla droga sta portando alle armi. Non dimentichiamo quello che è accaduto la vigilia di Natale al Pigno. E anche in quel caso la spartizione dello spaccio sarebbe la causa della sparatoria.