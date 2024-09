Catania, stop di 15 giorni a tre camion dei panini che per l’ennesima volta avevano occupato il suolo pubblico

CARABINIERI

Le autorizzazioni ai food truck prevedono che possano esercitare l’attività dalle 19 alle 2 del mattino. Fuori da quell'orario sono fuorilegge

A Catania l’attività di tre paninari di piazza della Repubblica è stata sospesa per 15 giorni durante un’operazione congiunta di carabinieri e polizia locale perché recidivi in merito all’occupazione abusiva di suolo pubblico. Le attività erano state sanzionate tre volte, tra gennaio e agosto, per occupazione abusiva di suolo pubblico realizzata attraverso il posizionamento di tavoli e sedie negli spazi proprio davanti e accanto i loro mezzi senza le previste concessione. In quelle occasioni carabinieri e polizia locale avevano proceduto anche al sequestro amministrativo di 135 sedie in plastica e 36 tavoli in plastica.