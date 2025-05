Catania: strappano la borsa a una turista polacca trascinandola a terra, due scippatori identificati e arrestati

POLIZIA

I due malviventi si trovavano a bordo un'auto in centro storico: la donna aveva riportato diverse lesioni e una prognosi di 30 giorni

Due scippatori che in auto avevano strappato la borsa a una turista polacca a passeggio in centro a Catania sono stati identificati e arrestati dalla polizia su delega della Procura che aveva richiesto e ottenuto dal Gip la misura cautelare personale nei confronti di D.B.M.L., 22 anni, e G.P.L., 26 anni. I due sono accusati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate, in concorso tra loro.

La giovane turista polacca mentre camminava lungo le vie del centro storico era stata avvicinata da due persone a bordo di un’utilitaria: il passeggero, sporgendo il braccio fuori dal finestrino, si era impossessato con violenza della borsa della ragazza scaraventandola per terra e trascinata sul selciato per alcuni metri. La giovane turista ha riportato lesioni che hanno richiesto il trasferimento al Pronto Soccorso dove è stata ricoverata con 30 giorni di prognosi.

Le indagini del personale della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile che hanno immediatamente requisiti e visionato le immagini estrapolate da diversi sistemi di videosorveglianza della zona hanno permesso di identificare i due autori dello scippo in D.B.M.L. e G.P.L. e di recuperare, nell’immediatezza dei fatti, la borsa della turista che è stata restituita alla giovane polacca.