Catania, stretta contro i parcheggiatori abusivi: due denunciati e sanzioni in arrivo

CARABINIERI

L’operazione si inserisce in un piano di controlli più ampio condotto nei quartieri di San Cristoforo e lungo il litorale

Prosegue l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante nella lotta al degrado urbano. Questa volta i riflettori si sono accesi sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi, una piaga che continua a creare disagio a cittadini e turisti, soprattutto nelle aree più frequentate della città.

Nel corso di un servizio mirato lungo Viale Ruggero di Lauria, sul lungomare di Ognina, i militari hanno effettuato un’osservazione a distanza per monitorare le zone a maggiore afflusso di veicoli. Appostati in posizione defilata, hanno individuato due uomini che, con atteggiamento tipico, “aiutavano” gli automobilisti a parcheggiare in cambio di denaro.

Bloccati e identificati, è emerso che entrambi – un 27enne e un 23enne, già noti alle forze dell’ordine – erano sottoposti a DASPO urbano, il divieto di accesso a determinate aree cittadine. Per loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione del provvedimento, oltre a pesanti sanzioni amministrative.

L’operazione si inserisce in un piano di controlli più ampio condotto nei quartieri di San Cristoforo e lungo il litorale, con posti di blocco e verifiche stradali che hanno portato alla contestazione di numerose infrazioni al Codice della Strada: veicoli senza assicurazione, mancanza di casco, patenti irregolari e mezzi non revisionati. Un 48enne è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato di eludere un controllo.

In totale, le sanzioni amministrative elevate ammontano a decine di migliaia di euro, con diversi sequestri e confische di mezzi, in particolare motocicli spesso utilizzati in modo illecito o pericoloso.