Catania, le misure della Prefettura sul nuovo Codice della strada

Le nuove regole

Modificati numerosi articoli del Codice della strada in materia di infrastrutture, segnaletica, veicoli, condizioni per la guida, norme di comportamento e educazione stradale

Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, ha inviato una circolare ai sindaci e alle Forze di polizia territoriali con cui si richiama l’attenzione sulla recente circolare del ministero dell’Interno, nella quale si forniscono le prime indicazioni operative in merito alle modifiche normative apportate al Codice della strada dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

Le modifiche, entrate in vigore il 14 dicembre scorso, hanno, infatti, interessato diverse norme del Codice della Strada e altri settori dell’ordinamento, nell’ambito di una cornice previsionale volta ad un complessivo progetto di revisione della normativa di settore finalizzata ad incrementare la sicurezza stradale.

Sono stati, in particolare, modificati numerosi articoli del Codice della strada in materia di infrastrutture, segnaletica, veicoli, condizioni per la guida, norme di comportamento e educazione stradale, introducendo, altresì, previsioni in tema di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, di abbandono di animali, di età minima per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone e di maggiorazione dell’importo della sanzione in caso di ritardato pagamento.