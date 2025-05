Catania: tamponamento al viale Mediterraneo, tre feriti lievi

L'INCIDENTE

È successo in corrispondenza della galleria finale prima di giungere al centro cittadino

Incidente in viale Mediteranneo, diramazione dell’autostrada A18 Messina-Catania, a Catania. in corrispondenza della galleria finale prima di giungere al centro cittadino, tre veicoli si sono scontrati provocando un inevitabile blocco alla circolazione. Lo scontro ha causato altrettanti feriti, due dei quali trasportati al Policlinico e uno al Cannizzaro. Secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia Stradale del capoluogo etneo, giunti sul posto, le loro condizioni non sono comunque gravi

