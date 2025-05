Catania, tamponamento in Tangenziale: feriti lievi ma lunghe code

incidente

File chilometriche e solo a metà mattinata il traffico è tornato più scorrevole

Un tamponamento a catena che ha coinvolto più veicoli oggi nella prima mattinata in Tangenziale a Catania ha bloccato il traffico in quella che è una delle arterie principali della circolazione attorno alla città etnea. Non ci sono state fortunatamente importanti conseguenze per i guidatori coinvolti ma il tamponamento ha generato lunghe code anche di chilometri e solo da pochi minuti il traffico è tornato leggermente più scorrevole.

