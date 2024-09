Catania: tenevano 10 chili di marijuana e hashish in un casolare di Picanello: 4 arrestati dalla Finanza

L'intervento

All'interno di un'area rurale alla periferia del popoloso quartiere tenevano in "stoccaggio" gli stupefacenti. Lo spaccio avrebbe fruttato almeno 80mila euro

Avevano 10 chili di marijuana e hashish in un’area di campagna del quartiere Picanello a Catania: i quattro sono stati arrestati in flagranza dai finanzieri del Comando provinciale di Catania. I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria etneo, dopo aver notato movimenti sospetti da parte di alcuni scooter nei pressi del terreno agricolo, che all’interno vede anche diversi ruderi, hanno proseguito con l’osservazione della zona acquisendo chiare evidenze indiziarie in merito all’utilizzo della predetta area quale luogo di stoccaggio delle sostanze narcotiche.Due uomini, di 24 e 19 anni che, giunti nei pressi della citata campagna, sono scesi con circospezione dallo scooter per fare repentino ingresso nell’area recintata attraverso un cancello di cui avevano la chiave. All’interno, è stato riscontrato che uno dei soggetti era intento a rimuovere talune pietre da un muretto a secco presente all’ingresso del campo mentre l’altro si guardava attorno in modo guardingo. I finanzieri in osservazione sono pertanto intervenuti procedendo al controllo dei due giovani e alla successiva perquisizione personale e dei luoghi, nel corso della quale sono state rinvenute oltre 70 buste contenenti infiorescenze di colore verde risultate essere marijuana per un peso di 400 grammi e un panetto di hashish del peso di 900 grammi. Il monitoraggio del sito è proseguito nelle ore immediatamente successive all’intervento. Grazie a ciò è stato possibile individuare l’arrivo di un ulteriore scooter con a bordo due persone che si muovevano con atteggiamento sempre circospetto. Tali soggetti entravano nello stesso sito dirigendosi verso una porzione di terreno al di sotto del livello della strada. Ivi giunti, è stato possibile osservare che uno dei due si chinava per prelevare dei borsoni occultati dietro una lamiera mentre l’altro continuava a guardarsi attorno nervosamente.