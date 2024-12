Catania, tenta di impedire il furto della sua auto ma il ladro la travolge con il mezzo rubato e fugge

IL FATTO

Ha tentato di impedire che un topo le rubasse l’auto. Arrivando addirittura a mettersi d’ostacolo, ma il furfante non solo non si è fermato ma l’ha anche arrotata. Questo è quello che è successo domenica mattina, alle 9 circa, a Catania, precisamente allo stradale San Giorgio. Fortunatamente per la donna, che è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Librino, solo qualche ferita e nulla di grave. La vittima infatti ha già sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Librino, che già erano intervenuti quando è avvenuto quello che in prima battuta era apparso come un incidente stradale. Poi la signora, una cinquantenne, ha raccontato tutto ai miliari. La donna stava uscendo di casa quando si è accorta che un uomo, con il volto travisato, stava armeggiando sulla sua macchina parcheggiata. Ha accelerato il passo e ha provato in tutti i modi a fermare il ladro, che senza scrupoli l’ha colpita con la vettura appena rubata.