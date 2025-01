Movente passionale dietro la sparatoria di piazza Palestro: polizia già sulle tracce del responsabile

Catania

Giuseppe Francesco Castiglione è stato ferito gravemente da qualcuno che gli si è avvicinato a bordo di una moto

Lotta fra la vita e la morte Giuseppe Francesco Castiglione, il 21enne che oggi è rimasto vittima di un tentato omicidio in piazza Palestro a Catania. Il giovane è stato sottoposto ad un lungo intervento nel corso del quale gli è stata asportata la milza. La vittima è figlio di Francesco Castiglione, morto nel 2022 durante un incidente sul lavoro. Precipitò da un’impalcatura in via Acquicella, a pochi metri da dove è avvenuto il ferimento.

Castiglione, incensurato, si trovava nella zona del cosiddetto “Fortino” quando è stato raggiunto da cinque colpi di pistola sparati da un killer a bordo di una moto. Il giovane è stato quindi trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove è entrato in codice rosso.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Catania, sul posto anche gli agenti della Scientifica, potrebbero arrivare ad una svolta in breve tempo. Grazie alle numerose videocamere installate nella zona, gli investigatori avrebbero diversi elementi utili per rintracciare la mano criminale.