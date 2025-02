Catania, tra oggi e domani torna la fornitura di gas in diverse strade vicine alla zona dell’esplosione: ecco quali

DOPO LA "FUGA"

L'azienda raccomanda agli utenti di essere presenti al momento della riattivazione dei contatori attualmente sigillati

Proseguono i lavori di ripristino del servizio di gas metano nella zona interessata dall’esplosione del 21 gennaio scorso a Catania. Dopo la Cittadella universitaria, l’ospedale Policlinico e via Galermo, le squadre di Catania rete gas sono al lavoro da stamattina per il ripristino delle utenze che riguarderanno oggi il viale Andrea Doria all’altezza del civico 55, via Gaetano Cutore, via Santa Sofia e via Galermo. Domani gli operai ripristineranno il servizio di fornitura del gas metano in via Santa Sofia e viale Andrea Doria.Il presidente Gianfranco Todaro, a questo proposito, raccomanda agli utenti finali, delle abitazioni interessate dai lavori, di essere presenti al momento della riattivazione dei contatori attualmente sigillati.

«E’ fondamentale – ricorda il presidente di Catania rete gas – per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura in massima sicurezza. Sono già scattate le prime denunce poiché qualche utente, in modo del tutto autonomo, ha tolto i sigilli senza la presenza del personale di Catania rete gas mettendo così a rischio la propria sicurezza e quella degli altri».