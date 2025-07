Catania, tratto di tangenziale chiuso per gli incendi

Anas

Tra lo svincolo con la A19 e lo svincolo Asse dei Servizi

A causa di un vasto incendio, il traffico lungo la tangenziale di Catania è temporaneamente bloccato, tra lo svincolo con la A19 e lo svincolo Asse dei Servizi.

Sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

I principali incendi si sono sviluppati lungo la Statale 114 e via San Francesco La Rena. I vigili del fuoco sono all’opera da questa mattina, le fiamme sono favorite dal forte vento.

