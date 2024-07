Catania, trecento chili di fuochi d’artificio spediti con alcuni pacchi normali: la polizia a caccia di chi ha spedito e del destinatario

l'allarme

Allarme dato dal responsabile del deposito. Intervenuti anche gli artificieri

I poliziotti delle Volanti della Questura di Catania hanno sequestrato quasi 300 chili di fuochi d’artificio in un hub per lo smistamento delle merci dove però nonewrano rispettate le norme sul trasporto degli esplosivi.

A chiedere l’intervento dei poliziotti è stato il responsabile di un deposito pacchi che si è accorto, casualmente, del materiale pirotecnico all’interno di più colli, alcuni dei quali pure danneggiati.

Si è reso necessario l’intervento degli specialisti del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato che hanno eseguito le dovute verifiche tecniche che hanno rivelato come i fuochi d’artificio siano stati spediti da un’altra regione in violazione delle normative vigenti. In particolare, il trasporto degli esplosivi deve essere effettuato da personale specializzato con veicoli idonei, per scongiurare eventuali danni di rilevante entità a persone e cose. Dagli accertamenti è emerso che il trasportatore era del tutto ignaro di aver preso in carico degli artifizi pirotecnici, mentre, al momento, sono in corso le indagini per risalire al destinatario e al mittente della spedizione.

Secondo le prime ricostruzioni, chi ha inviato i fuochi d’artificio l’ha fatto utilizzando un falso nome, un escamotage per eludere i controlli, mettendo in atto una condotta spregiudicata, determinando un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, anche in considerazione dei prodotti danneggiati che, una volta finiti a destinazione, se utilizzati, avrebbero potuto arrecare danni irreparabili.