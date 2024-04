Catania: una casa disabitata di San Cristoforo trasformata in fortino della droga: 3 arresti

CARABINIERI

Il terzetto ha provato senza riuscirsi a smaltire marijuana a e crack nel wc, ma gli stupefacenti sono stati rinvenuti

Tre spacciatori con diverse dosi di marijuana e cocaina – crack rispettivamente di 28, 42 e 51 anni, sono stati arrestati a Catania dai carabinieri nel quartiere San Cristoforo, dove una casa disabitata era stata dotata di una porta blindata ed un sistema di videosorveglianza ed adibita a base logistica e luogo di stoccaggio della droga. Il 28enne è stato bloccato mentre stava rientrando nella palazzina. I complici sono stati sorpresi all’interno.