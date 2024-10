Catania: urla disperate in viale Libertà, la polizia indaga su una misteriosa aggressione

IL CASO

Non è stata presentata alcune denuncia ma è stato acquisito un video registrato da alcune persone dai balconi

Aggressione in viale Libertà a Catania, nei pressi di piazza Iolanda e via Umberto. La scena è stata ripresa in un video da alcuni abitanti della zona. La vittima una donna che si trovava alla guida di un’auto che sembra sia finita sul marciapiede durante un inseguimento. Improvvisamente si vedono nel video quattro persone che erano rispettivamente su un’auto e su un motorino che percorrevano la strada controsenso e l’hanno accerchiata fino a picchiarla. Nel video si sentono le urla disperate della vittima. La persona che si trovava con lei in auto ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che però non sono riuscite a giungere sul posto in tempo perché gli aggressori avrebbero fatto perdere le loro tracce.