Catania, va in caserma a denunciare lo smarrimento dei documenti con un’ascia e un coltello: accusato di porto abusivo d’armi

CARABINIERI

Le due lame si trovavano sotto il sellino del suo scooter peraltro senza assicurazione.

Un uomo di 46 anni che a Catania per denunciare lo smarrimento di un documento si è presentato in caserma dai carabinieri con un’ascia lunga 40 cm ed un coltello con una lama di 25 sotto il sellino dello scooter, peraltro senza assicurazione. E’ stato denunciato per porto abusivo di armi e multato dai militari, che gli hanno anche sequestrato il mezzo.

