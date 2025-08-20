pomeriggio di fuoco
Catania, vasto incendio da San Francesco La Rena a Pantano D’Arci: forestale al lavoro LE FOTO
Catania Sud off limits per diverse ore oggi pomeriggio. Un vasto incendio è partito da San Francesco La Rena per estendersi fino a Pantano D’Arci. Gli uomini del corpo forestale hanno lavorato per domare le fiamme che hanno incenerito 10 ettari di terreni incolti coperti da canneti, sterpaglie e alberi. Sul posto il Dos, che ha coordinato le operazioni. È stato necessario fare atterrare sulla strada l’elicottero per installare la benna per il carico dell’acqua. Fondamentale l’esperienza del pilota e di un esperto volontario della Gvi. A operare anche i vigili del fuoco.Il rogo (spento intorno alle 8 di sera) ha provocato la chiusura al traffico veicolare di due importanti arterie d’accesso alla città: la Ss 114 e la Sp 57. Siamo vicini agli stabilimenti della StMicroelectronics e agli svincoli che conducono al viale Kennedy. Le pattuglie delle volanti della Questura sono intervenute per assicurare l’ordine pubblico.
Fuoco anche a Caltagirone
A Caltagirone un incendio ha mandato in fumo una vasta porzione del patrimonio verde del Bosco Santo Pietro. Le squadre del distaccamento corpo forestale hanno lavorato per tre giorni per domare le fiamme anche con il supporto dei canadair. Dietro il rogo del Calatino ci potrebbe essere la mano dei piromani.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA