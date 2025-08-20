Catania, vasto incendio da San Francesco La Rena a Pantano D’Arci: forestale al lavoro LE FOTO

pomeriggio di fuoco

Catania Sud off limits per diverse ore oggi pomeriggio. Un vasto incendio è partito da San Francesco La Rena per estendersi fino a Pantano D’Arci. Gli uomini del corpo forestale hanno lavorato per domare le fiamme che hanno incenerito 10 ettari di terreni incolti coperti da canneti, sterpaglie e alberi. Sul posto il Dos, che ha coordinato le operazioni. È stato necessario fare atterrare sulla strada l’elicottero per installare la benna per il carico dell’acqua. Fondamentale l’esperienza del pilota e di un esperto volontario della Gvi. A operare anche i vigili del fuoco.Il rogo (spento intorno alle 8 di sera) ha provocato la chiusura al traffico veicolare di due importanti arterie d’accesso alla città: la Ss 114 e la Sp 57. Siamo vicini agli stabilimenti della StMicroelectronics e agli svincoli che conducono al viale Kennedy. Le pattuglie delle volanti della Questura sono intervenute per assicurare l’ordine pubblico.

Fuoco anche a Caltagirone