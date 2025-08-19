Catania, ventiduenne pestato dal branco per una donna

Massacrato dal branco. Un ventiduenne è stato aggredito selvaggiamente in via Acquicella Porto la notte scorsa. L’ambulanza del 118 è arrivata mezz’ora dopo la mezzanotte: hanno trovato il giovane con la faccia ricoperta di sangue. Lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Librino: ha riportato gravi traumi facciali. Il setto nasale rotto e il volto tumefatto. I medici non hanno potuto, nell’immediatezza, sciogliere la prognosi senza i dovuti accertamenti clinici.Il pestaggio è stato fermato, pare, grazie all’intervento del fratello che ha sentito urlare e si è precipitato in strada. Quando i picchiatori lo hanno visto arrivare accompagnato da altre persone che vivono nella zona però si sono dileguati. Sarebbero stati quattro a colpire con pugni e calci il giovane. Si potrebbe trattare di una spedizione punitiva: il ventiduenne avrebbe messo gli occhi sulla ragazza sbagliata. Un corteggiamento che avrebbe portato ad avere dei contrasti con una persona in particolare.In via Acquicella Porto, ieri notte, è arrivata anche una Volante della polizia che è stata allertata dalla sala operativa. Gli agenti hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’accaduto e poter così identificare gli autori della vile aggressione.