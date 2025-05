Catania: via Calliope, dietro al cimitero, è ancora un’immensa discarica a cielo aperto (Video)

Ecologia

La strada che collega viale della Regione a via Fossa Creta, insieme a via Fondo Romeo, è da anni una immensa distesa di rifiuti. Le immagini

Una discarica a cielo aperto lunga un chilometro: è questo lo stato di via Calliope e via Fondo Romeo, le due strade che, alle spalle del cimitero monumentale di Catania, collegano il quartiere Fossa Creta a via delle Medaglie d’Oro. Lungo il percorso rifiuti di ogni genere, da quelli edili a quelli organici. Tra i rifiuti, anche bruciati, persino carcasse di animali. Il tutto a pochi metri dal fiume Acquicella, il più importante corso d’acqua all’interno della città che insieme al torrente Acqua Santa delimita il perimetro del cimitero. Ad inizio aprile inoltre il Comune aveva elevato varie contravvenzioni e denunciato gli autori grazie alle telecamere di sorveglianza installate proprio su via Calliope. La situazione di grave danno ambientale non è però certo nuova: sono anni che periodicamente le discariche arriva, come oggi, a occupare gran parte della sede stradale. Nel dicembre 2016 l’immensa discarica fu oggetto di una visita della commissione Viabilità del Consiglio comunale insieme all’allora assessore all’Ecologia Saro D’Agata, con una conseguente bonifica effettuata pochi giorni dopo. Periodicamente lo stato della strada, piena di rifiuti, è stato denunciato da residenti, cittadini ed esponenti politici locali.