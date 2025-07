Catania, Zona industriale senza energia. Tecnici E-Distribuzione al lavoro, installate due power unit

I disagi

Un terzo grande gruppo di continuità sta per essere installato. Nei disservizi - che si aggiungono ai problemi causati da vari incendi, non collegati ai guasti - coinvolte varie aziende

Una giornata “di fuoco” per la Zona industriale di Catania, per due motivi. Il primo è, letteralmente, il fuoco, con i vigili del fuoco impegnati da questa mattina per vari roghi divampati in particolare in Contrada Jungetto, a Bicocca e sullo Stradale passo del Fico, con le fiamme che hanno minacciano diversi capannoni ed alcune attività commerciali presenti in zona.

Il secondo motivo sono i guasti alla linea elettrica: quelli segnalati sul sito di E-distribuzione da stamattina sono stati 5, con una 50ina di grandi utenze coinvolte in contemporanea, molte delle quali in media tensione. Questi guasti – riferisce l’azienda – non sono direttamente collegati agli incendi, ma hanno costretto varie aziende a interrompere le attività. I guasti, quasi contemporanei hanno impedito interventi di “bypass” per far pervenire l’energia. La soluzione è stata l’installazzione di due power unit – grossi gruppi di continuità con potenze da oltre 1 mega Watt – che hanno già rialimentato parte del servizio. Una terza powerunit sta per essere montata, e nel frattempo i tecnici di E-Distribuzione stanno continuando a lavorare anche per individuare l’origine. Il grosso clientela è quindi al momento quasi del tutto rialimentato.

