Catturato a Catania rapinatore seriale di banche: era latitante da novembre

L'arresto

Salvatore Castelli si è costituito, accompagnato dal suo legale di fiducia, negli uffici della squadra mobile etnea.

Latitanza finita per Salvatore Castelli, un rapinatore seriale di banche anche nel Nord Italia, che lo scorso novembre è stato destinatario di un ordine di carcerazione dell’autorità giudiziaria dopo il verdetto della Cassazione che ha reso irrevocabile una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’uomo è stato arrestato dalla squadra mobile etnea, sezione Catturandi, che stava operando per poterlo localizzare. Ieri Castelli, sentendosi ormai il fiato sul collo dei poliziotti, ha deciso di presentarsi con il suo legale di fiducia, l’avvocato Luigi Zinno, negli uffici della squadra mobile in via Ventimiglia a Catania. Il rapinatore catanese deve scontare una pena totale di 8 anni e 10 mesi (tre sono quelli definitivi). Il criminale, in trasferta, ha svuotato le casse di diversi istituti di credito in giro per l’Italia. Ultimamente anche nel siracusano e nel centro di Catania.

