Cavagrande del Cassibile, escursionista infortunato soccorso dalla Guardia di finanza

Nel primo pomeriggio di ieri i militari della stazione del S.A.G.F. di Nicolosi, attivati dalla Centrale Operativa del 118, hanno eseguito l'intervento di soccorso nella zona dei "laghetti"

Un turista si è infortunato ieri pomeriggio nella riserva naturale di Cavagrande del Cassibile, in provincia di Sirascusa, a seguito di una brutta caduta durante un’escursione. La Centrale Operativa del 118 ha subito attivato i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi per l’intervento.

I soccorritori delle Fiamme Gialle, che si trovavano già a Floridia per un’esercitazione su una parete rocciosa, sono arrivati sul posto. Insieme all’equipaggio dell’eliambulanza, hanno raggiunto il turista in fondo alla valle per prestargli le prime cure.