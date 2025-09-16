L'intervento
Cavagrande del Cassibile, escursionista infortunato soccorso dalla Guardia di finanza
Nel primo pomeriggio di ieri i militari della stazione del S.A.G.F. di Nicolosi, attivati dalla Centrale Operativa del 118, hanno eseguito l'intervento di soccorso nella zona dei "laghetti"
Un turista si è infortunato ieri pomeriggio nella riserva naturale di Cavagrande del Cassibile, in provincia di Sirascusa, a seguito di una brutta caduta durante un’escursione. La Centrale Operativa del 118 ha subito attivato i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi per l’intervento.
I soccorritori delle Fiamme Gialle, che si trovavano già a Floridia per un’esercitazione su una parete rocciosa, sono arrivati sul posto. Insieme all’equipaggio dell’eliambulanza, hanno raggiunto il turista in fondo alla valle per prestargli le prime cure.
Dopo la medicazione iniziale, l'uomo è stato portato all'elicottero del 118, che attendeva in una piazzola di emergenza all'interno della gola. I medici hanno valutato le sue condizioni e hanno deciso di trasferirlo all'ospedale Cannizzaro di Catania per ulteriori accertamenti.