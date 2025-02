Cavalli destinati alle corse clandestine salvati dalla Polizia a San Cristoforo

Catania

In una stalla trovati anche farmaci dopanti

Cinque cavalli sono stati salvati dalle corse clandestine alle quali erano destinati durante un’operazione che la polizia di Catania ha effettuato insieme con i veterinari dell’Asp nel quartiere San Cristoforo e durante la quale sono stati sequestrati alcuni farmaci dopanti. I quadrupedi sono stati sottoposti a fermo amministrativo. I poliziotti hanno inoltre elevato sanzioni per circa 20mila euro e denunciato il gestore di una stalla.Nella prima stalla, del tutto improvvisata, gli agenti hanno trovato un cavallo privo di documenti di accompagnamento e diversi farmaci dopanti.