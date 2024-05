Cavallo imbizzarrito lungo corso Emanuele a Palermo: danni alle auto e rischio per i passanti

Animali

L'animale è rimasto ferito

Momenti di paura in corso Vittorio Emanuele a Palermo per la corsa senza controllo di un cavallo imbizzarrito. L’animale, all’improvviso e per cause da accertare, è partito dai Quattro Canti e si è lanciato al galoppo lungo il Cassaro, salendo in direzione della Cattedrale. Ha distrutto fioriere, danneggiato auto, rischiato di ferire i passanti. Nella corsa il cavallo si è ferito.Si è fermato all’altezza di Porta Nuova dopo che ha impattato contro una colonna. Sono intervenute Volanti della Questura. Nella zona dell’incidente si è recato anche l’assessore Fabrizio Ferrandelli.