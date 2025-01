Centauri: arriva la sentenza della Cassazione, si dovrà rideterminare la pena per Chisari

LA DECISIONE

Annullati il reato di porto d’armi e l’ aggravante dei futili motivi. Irrevocabile la responsabilità penale per i due tentati omicidi.

La pena nei confronti di Salvatore Chisari dovrà essere rideterminata in un Appello bis. Anche se la responsabilità penale per i due tentati omicidi avvenuti l’8 agosto 2020 tra i tornanti di Viale Grimaldi è divenuta irrevocabile.

La Corte di Cassazione, ieri sera, ha parzialmente annullato la sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania che lo scorso maggio ha condannato l’imputato a sei anni di reclusione per duplice tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. Quest’ultimo reato (relativo al possesso della pistola) assieme all’aggravante dei futili motivi è stato annullato dalla Suprema Corte che ha invece rigettato nel resto il ricorso presentato dal difensore, l’avvocato Antonino Salvo. Da qui il ricalcolo della pena, che sarà ridotta rispetto ai sei anni del secondo grado.

Chisari, secondo la ricostruzione accusatoria, partecipò come componente del gruppo dei Cappello al conflitto armato contro i cursoti-milanesi.

uesto ultimo step giudiziario arriva dopo un articolato iter processuale con il rito abbreviato: in primo grado, nel 2023, Chisari era stato assolto per non avere commesso il fatto. La sentenza era stata appellata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto Alessandro Sorrentino. Il verdetto fu ribaltato in Appello e ora è arrivato il giudizio della Cassazione che riporta il procedimento a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello.