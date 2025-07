Centauri: la sentenza dopo il rinvio della Cassazione, cinque anni a Chisari

la sparatoria di librino

L'accusa è di tentato omicidio.

Rideterminata la pena nei confronti di Salvatore Chisari, imputato in uno dei filoni dell’inchiesta “Centauri” che ricostruì le fasi e i protagonisti della sparatoria avvenuta l’8 agosto 2020 tra i tornanti di Viale Grimaldi. Chisari è accusato di due tentati omicidi: la responsabilità penale è divenuta irrevocabile, ma la Corte di Cassazione, l’anno scorso, ha rinviato il processo a Catania per una rideterminazione della pena dopo aver annullato la contestazione del porto illegale di arma da fuoco e l’aggravante dei futili motivi. La Corte d’Appello, presieduta da Rosa Anna Castagnola, ha rideterminato la pena a cinque anni e due mesi. Sei mesi rispetto al primo appello.