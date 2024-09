Cento milioni per i dissalatori in Sicilia ma i fondi saranno gestiti dalla cabina di regia romana

emergenza idrica

La riunione della cabia di regia nazionale alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Schifani

Al via l’utilizzo di dissalatori per far fronte all’emergenza siccità in Sicilia. Lo ha deciso laCabina di regia per la crisi idrica presieduta dal ministro Matteo Salvini. Così una nota del Mit. Nella riunione del pomeriggio, cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il presidente della Regione Renato Schifani, il viceministro all’Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo e ilsottosegretario di Stato al Dipe Alessandro Morelli «si è deciso di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, per procedere all’acquisizione e all’installazione di dissalatori e attuare le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza», spiega il ministero. Questo consentirà di dimezzare i tempi della procedura. Spesa previstacirca 100 milioni di euro finanziati con Fsc regionali, previo accordo Stato/Regioni.

La riunione segue una nota del presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, che di recente ha trasmesso il primo stralcio del piano integrato degli interventi indifferibili e urgenti per il superamento dell’emergenza, chiedendo al Governo un tavolo di discussione, ricorda il Mit. A causa dell’emergenza idrica per la Regione siciliana lo scorso 6 maggio era stato dichiarato lo stato di emergenza.

In Sicilia le strutture abbandonate da ormai 14 anni sono tre, a Trapani, a Porto Empedocle e Gela. LO scorso 4 settembre il presidente Schifani aveva però detto: «Sono in contatto con Palazzo Chigi per avere i poteri in deroga per realizzare entro l’estate i dissalatori abbandonati da 14 anni. Si danno a Genova, si possono dare anche a me o a chi decide Palazzo Chigi, altrimenti abbiamo scherzato».

Il comunicato del presidente Schifani