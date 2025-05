Cerca di entrare in carcere per visita a detenuto con la droga nascosta nelle parti intime: arrestato

Enna

Il giovane, poco più che ventenne, proveniente da fuori regione, si è presentato al carcere ennese per un colloquio con un parente detenuto

Aveva nascosto 100 grammi di cocaina e hashish nelle parti intime e avrebbe provato a entrare nella casa circondariale di Enna «Luigi Bodenza», ma la polizia penitenziaria l’ha arrestato. Il giovane, poco più che ventenne, proveniente da fuori regione, si è presentato al carcere ennese per un colloquio con un parente detenuto.

Superati i primi controlli elettronici, prima della sala colloqui ad aspettarlo c’erano i cinofili antidroga della polizia penitenziaria. A fiutare lo stupefacente è stato Enea, un cane di razza malinois. La perquisizione ha confermato la presenza dello stupefacente, mentre altra droga è stata successivamente trovata nella macchina del ventenne.Il consigliere nazionale del Uspp, sindacato autonomo della polizia penitenziaria, Filippo Bellavia esprime grande soddisfazione per l’operazione di polizia giudiziaria portata a termine dai colleghi che, malgrado la grave carenza di personale, sono riusciti comunque a impedire l’introduzione della sostanza stupefacente. In passato era stato arrestato il cappellano del carcere di Enna, in flagranza, mentre consegnava droga a un detenuto.

