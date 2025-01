Cercava funghi ma finisce in un dirupo innevato, salvato dal Soccorso Alpino

san piero patti

L'uomo ha una frattura ad una gamba e diverse altre ferite

Stava cercando funghi ma è precipitato per decine di metri lungo un ripido pendio innevato e ghiacciato, procurandosi la frattura di un arto inferiore, contusioni e vari traumi nelle campagne dei Nebrodi in territorio di San Piero Patti, nel Messinese. Il 64enne è stato soccorso questa mattina dai tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della Sicilia -Stazione Etna nord. Le squadre hanno raggiunto l’uomo per prestargli le prime cure, a proteggerlo dall’ipotermia, immobilizzarlo e posizionarlo dentro una speciale barella funzionale al trasporto in ambiente innevato e ghiacciato. La barella quindi è stata recuperata e trasportata sin dove poteva giungere un mezzo gommato di soccorso del 118. L’uomo una volta a bordo dell’ambulanza è stato trasportato verso il più vicino presidio ospedaliero sito a Patti. Presenti sul posto i carabinieri, il Sagf ed il 118.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA