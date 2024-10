Certificati medici per false invalidità, condannato il medico legale

Cronaca

RAGUSA – Il medico legale dell’Asp di Ragusa, G.I., arrestato lo scorso 20 febbraio dal Nas dei carabinieri, con l’accusa di truffa, è stato condannato dal Gup del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininà a 4 anni di carcere. Su richiesta della procura il medico è stato rimesso in libertà, non più ai domiciliari, ma con obbligo di dimora a Ragusa.

Il medico è stato colto in flagranza dai carabinieri nel suo studio mentre percepiva dei soldi per il rilascio di un certificato medico utile a farle ottenere la pensione di invalidità a una persona che non aveva i requisiti.

G.I., medico abbastanza noto perchè consulente di fiducia della stessa procura iblea e del Tribunale di Ragusa, è stato il medico legale che ha effettuato l’autopsia sul corpo di Loris, il bimbo ucciso dalla madre a Santa Croce Camerina.