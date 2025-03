Chiede aiuto da ricetrasmittente, di quell’uomo nessuna traccia: ricerche sospese

Nel Trapanese

L'allarme era stato raccolto da una donna che sul walkie talkie di suo figlio poggiato sul mobile, involontariamente lasciato acceso, aveva registrato la voce di un uomo in difficoltà

Sono state sospese a mezzogiorno le ricerche nella zona della diga Delia di Castelvetrano dell’uomo che avrebbe lanciato l’allarme tramite una radiotrasmittente. «Erano le ore 14 di ieri e ho sentito quella voce di uomo sul walkie talkie di mio figlio poggiato sul mobile, involontariamente lasciato acceso – racconta la signora di Castelvetrano che ha raccolto la richiesta d’aiuto – dall’altra parte, con un segnale molto disturbato, l’uomo diceva c’è qualcuno, c’è qualcuno, emergenza. A questo punto ho cercato di rispondere tramite la ricetrasmittente e lui mi sentiva. Ricordo che ha detto alcune parole come diga, buca, acqua, sono tutto bagnato. Io ho chiesto come si chiamasse, lui ha risposto ma il segnale era davvero disturbato e non l’ho capito».