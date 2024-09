«Chiedo scusa alle donne che amo». Le parole di Maronia, accusato di stupro di gruppo

la lettera

Scrive uno degli imputati per lo stupro di una 19enne nell'estate del 2023: «Mi sento in colpa con la mia fidanzata, mia madre e mia sorella»

Christian Maronia, uno dei sette indagati per lo stupro di gruppo di una 19enne, violentata al Foro Italico a Palermo nel luglio del 2023, ora chiede scusa «alle donne che amo, mi sento in colpa per aver sbagliato con le donne della mia vita, donne di moralità sana e principi cristiani, mi sento in colpa per aver tradito l’amore e la fiducia della mia fidanzata e, nonostante ciò ha creduto in me, mi sento in colpa con mia madre e mia sorella, per aver tradito il loro affetto».