Chiedono soldi e gioielli ad un’anziana per tirare fuori dai guai un suo familiare: 20enne arrestata

Carabinieri

La giovane è originaria di Afragola mentre la vittima è del Nisseno

I carabinieri di San Cataldo hanno arrestato una 20enne di Afragola (NA) per truffa aggravata. Sarebbe responsabile di un raggiro di una 80enne che ha ricevuto la chiamata di un sedicente maresciallo che la informava di un grave incidente provocato dal fratello. Alla donna sono stati chiesti soldi e gioielli per poter tirare fuori dai guai il familiare. Spaventata la vittima ha raccolto oro e monili per 8mila euro e li ha consegnati al finto carabiniere. Solo dopo aver riacquistato lucidità (e dopo essersi confrontata telefonicamente con i familiari), ha capito di essere stata raggirata e ha denunciato. I carabinieri, quelli veri, raccolte le dichiarazioni accorate della vittima, attraverso i sistemi di video-sorveglianza, sono risaliti a una delle responsabili.

