Chiesta la sospensione dei termini di carcerazione per il medico di Messina Denaro

Giudiziaria

La richiesta da parte del pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo

Per la «complessità del processo», il pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare per il dottor Alfonso Tumbarello, ex medico di base di Campobello di Mazara, imputato davanti al Tribunale di Marsala per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atto pubblico. Avrebbe redatto numerosi certificati medici a nome di Andrea Bonafede, il geometra che prestò l’identità a Matteo Messina Denaro, in realtà destinati al boss latitante.Alla richiesta del pm della Dda si è opposto l’avvocato difensore Gioacchino Sbacchi. Il tribunale, presieduto dal giudice Vito Marcello Saladino, si è riservato la decisione. Arrestato il 7 febbraio 2023, a Tumbarello furono concessi i domiciliari il 15 luglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA