Chiesta l’archiviazione per la morte dell’architetto Onorato, ma per la famiglia non fu suicidio

Giudiziaria

Il marito dell’eurodeputata Francesca Donato fu trovato senza vita con una fascetta stretta al collo, nella sua auto, a maggio del 2024 a Palermo

La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Angelo Onorato, l’imprenditore, marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato senza vita con una fascetta stretta al collo, nella sua auto, a maggio del 2024 a Palermo. I magistrati aprirono un fascicolo per omicidio vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni irripetibili, come l’autopsia. I familiari dell’architetto hanno sempre detto di non credere alla tesi del suicidio, sostenendo che l’uomo sia stato ucciso.

