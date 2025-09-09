Chiesto giudizio per due ex sindaci di Gela e 5 funzionari

Nel Nisseno

Per una vicenda legata al censimento degli immobili dell'Iacp

Non avrebbero predisposto il censimento generale degli immobili popolari dello Iacp, a Gela (Caltanissetta), e di chi li occupa. La procura gelese, in udienza preliminare, ha chiesto il rinvio a giudizio per rifiuto di atti d’ufficio di due ex sindaci, Lucio Greco e Domenico Messinese, dell’ex commissario straordinario dell’ente municipale, Rosario Arena, e di quattro funzionari di Palazzo di Città. Il non luogo a procedere è stato invece indicato per un ulteriore capo di accusa. Le difese di tutti gli imputati si sono opposte alla richiesta di giudizio avanzata dai pm. La decisione del gup è prevista per dicembre.

