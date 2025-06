Chiudono tre ragazzi in uno sgabuzzino scambiandoli per ladri: denunciati

Bagheria

I due titolari di un emporio erano convinti che i tre avessero rubato qualcosa nel loro negozio e così li hanno chiusi nel ripostiglio per perquisirli

Hanno rinchiuso in un ripostiglio di un emporio tre ragazzi convinti che fossero ladri. Per questo motivo due commercianti di Bagheria (Palermo) sono stati denunciati con l’accusa di sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.I due titolari di un emporio erano convinti che i tre avessero rubato qualcosa nel loro negozio e così li hanno chiusi nel ripostiglio per perquisirli.Agli agenti di polizia del commissariato di Bagheria, a cui si sono rivolti, i ragazzi hanno raccontato in lacrime quanto successo: erano entrati e si stavano aggirando tra i corridoi del negozio quando sono stati bloccati e perquisiti nello sgabuzzino.

