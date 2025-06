Chiuso centro scommesse di via Plebiscito: era ritrovo per pregiudicati

Catania

Dopo ripetuti controlli dei poliziotti del commissariato San Cristoforo

Disposta dal questore di Catania la chiusura per sette giorni di un centro scommesse di via Plebiscito. I ripetuti controlli effettuati dai poliziotti del commissariato “San Cristoforo” hanno consentito di appurare come il locale fosse diventato “un abituale luogo di incontro di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale, al punto da concretizzarsi un effettivo rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza”. Il questore ha così emesso il provvedimento di sospensione temporanea delle autorizzazioni con la conseguente chiusura dell’attività per sette giorni, come previsto dall’articolo 100 del Tulps. Il provvedimento è stato notificato al gestore e i poliziotti hanno apposto i sigilli nel centro scommesse.

