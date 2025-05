Chiusura cliniche Visodent: le associazioni consumatori annunciano battaglia

Il caso

Sull'improvvisa chiusura della catena di studi dentistici intervengono anche Codacons e Federconsumatori Sicilia

Sono numerose le richieste di assistenza che le associazioni consumatori stanno ricevendo da ex pazienti della catena di studi dentistici Visodent. Secondo Federconsumatori Sicilia i responsabili «sono letteralmente spariti nel nulla lasciando centinaia di persone con cure non terminate, nonostante i corposi anticipi già versati. La vicenda è estremamente complessa e, purtroppo, sarà difficile ottenere piena giustizia. Tuttavia le sedi territoriali di Federconsumatori sono già al lavoro quanto meno per ottenere un primo fondamentale risultato: la sospensione di eventuali finanziamenti accesi dai pazienti per pagare le cure dentali.

Anche il il Codacons ha annunciato di aver presentato «esposti presso tutte le Procure della Sicilia in merito alla sconcertante chiusura dei centri dentistici “Visodent”, che ha coinvolto centinaia di utenti rimasti improvvisamente senza cure, senza accesso alla propria documentazione sanitaria e, in molti casi, costretti a continuare a pagare finanziamenti per prestazioni mai effettuate. Una situazione gravissima che potrebbe configurare ipotesi di truffa, appropriazione indebita, interruzione di pubblico servizio e violazione delle normative sulla privacy e sul trattamento dei dati sanitari. In diverse città siciliane le sedi risultano chiuse senza alcun preavviso o comunicazione ufficiale, e ogni tentativo di contatto con i centri si è rivelato vano».

«È inaccettabile che una rete odontoiatrica possa sparire nel nulla abbandonando i pazienti, privandoli dell’accesso alle cure e lasciandoli esposti a pesanti oneri economici – dichiara il Codacons – Chiediamo l’immediato intervento della magistratura per fare piena luce sull’accaduto, accertare eventuali responsabilità penali e garantire ai cittadini il risarcimento integrale dei danni subiti».

Sulla vicenda Federconsumatori aggiunge: «Attualmente è in corso il più classico scaricabarile: abbiamo assistito un paziente Visodent di Messina e, a seguito del riscontro negativo dato dall’azienda alla legittima richiesta di risarcimento, ha avviato una mediazione che, però, si è conclusa negativamente per la mancata adesione della società. Giorni fa il paziente è stato invitato recarsi alla sede Visodent di Catania, per organizzare un piano di intervento per terminare lì le sue cure, iniziate a Messina, ma una volta recatosi nella sede etnea della società il paziente ha trovato tutto chiuso».

«Questa situazione è inaccettabile – commenta il Presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – soprattutto perché è un grande dèjà vu: con Visodent sta succedendo esattamente quello che è successo, a inizio decennio, con gli spagnoli di Dentix: studi che chiudono da un giorno all’altro e pazienti beffati. E proprio in Spagna, secondo quanto apprendiamo dalla stampa, ci sarebbe l’azienda a cui fanno capo gli studi dentistici di Visodent: si tratta di Marcialonga Sl, già finita in tribunale nel 2016 per riciclaggio e frode fiscale. E’ incredibile – conclude La Rosa – ma a quanto pare dietro la chiusura degli studi Visodent c’è un copione già scritto e già messo in scena un decennio fa. Federconsumatori Sicilia, oltre ad assistere i pazienti di Visodent e ad aiutarli ad ottenere la sospensione dei finanziamenti per le cure, continuerà a battersi affinché venga risolto un problema atavico della sanità italiana, senza il quale Visodent, Dentrix e altre catene del genere non sarebbero mai nate: la completa assenza delle specialità odontoiatriche nel Sistema Sanitario Nazionale. Da decenni, in Italia, i cittadini danno per scontato che dovranno curarsi i denti dai privati, a proprie spese. Poiché si tratta di spese consistenti per cure urgenti e non rimandabili, i pazienti spesso sono costretti a rivolgersi a studi dentistici e a catene di studi “low cost”, con tutti i rischi derivanti da questa scelta obbligata. Federconsumatori Sicilia è convinta che anche la cura dei denti debba avere il suo spazio e i suoi professionisti all’interno della sanità pubblica, anche per evitare vicende come quelle di questi giorni».