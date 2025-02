Ciclista investito da un’auto a Giarre: ricoverato in trauma cranico

Nel Catanese

L'incidente è avvenuto in viale Federico II di Svevia. L'uomo, 51 anni, è stato portato al Cannizzaro di Catania

Un ciclista di 51 anni, di Giarre, mentre percorreva il viale Federico II di Svevia, è stato travolto da un auto, una BMW serie 1 guidata da una donna.Ad avere la peggio il conducente del due ruote che, disarcionato dal sellino è caduto rovinosamente sul selciato riportando un grave trauma cranico, nonostante indossasse il caschetto di protezione.

In considerazione della gravità delle ferite dell’uomo, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso atterrato nel vicino stadio di atletica leggera. Il ferito è stato condotto in codice rosso al Cannizzaro di Catania, ha riportato traumi cranico e alla colonna vertebrale. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Giarre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA