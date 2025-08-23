Cinese tenta di imbarcarsi su un volo per Dublino con un passaporto giapponese falso: arrestato

aeroporto di catania

I controlli della polizia di frontiera sono stati efficaci

Ha cercato di prendere un volo per Dublino presentando un passaporto contraffatto, ma il maldestro tentativo di un passeggero cinese di 42 anni è fallito grazie alla scrupolosa verifica del documento effettuata dagli agenti della Polizia.

L’uomo si è presentato nell’aeroporto di Catania con un biglietto aereo per la capitale dell’Irlanda e si è regolarmente messo in coda nell’area deputata ai controlli dei passaporti. Giunto il suo turno, al momento di esibire il proprio titolo di viaggio ha cercato di rifilare un passaporto ordinario giapponese in corso di validità. Il documento, per le sue fattezze complessive, ha subito insospettito gli agenti della Polizia di frontiera che hanno voluto vederci chiaro fino in fondo.