Sette lievi scosse di terremoto nella Valle del Belice e tra Agrigento e Trapani torna la paura

Cinque scosse di terremoto, di magnitudo compresa tra 1.6 e 2.7, sono state registrate dall’Ingv tra ieri e oggi pomeriggio a Montevago (Agrigento), uno dei paesi della Valle del Belice. La prima scossa risale a ieri sera poco dopo le 21, l’’ultima è delle 17:26 di oggi. Quella più intensa, di magnitudo 2.7, risale a oggi alle 15:48. La zona è è la stessa che subì il devastante terremoto del 15 gennaio 1968.

Al momento non ci sono state conseguenze per cose e persone, ma la ripetizione dei movimenti tellurici a poche ore di distanza l’uno dall’altro sta generando preoccupazione nella cittadinanza. Tanto più che, sempre oggi, un’altra scossa (di magnitudo 1.4) è stata registrata poco vicino, a Partanna (Trapani). Più intenso il sisma di ieri mattina a Salaparuta, sempre nel Trapanese, a pochi chilometri di distanza. In quel caso la magnitudo è stata di 2.3.