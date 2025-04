Clan Santapaola di Catania: azzerato il gruppo del Villaggio Sant’Agata, le richieste di pena

Operazione Leonidi Bis

La requisitoria della pm Lina Trovato.

Richieste di pena che vanno dai 5 ai 13 anni quelle formulate dal sostituto procuratore Lina Trovato nei confronti degli imputati nel processo abbreviato frutto dell’inchiesta Leonidi bis che la scorsa estate ha disarticolato lo storico gruppo dei Santapaola-Ercolano del Villaggio Sant’Agata. L’operazione rappresenta il secondo capitolo del blitz scattato a dicembre 2023 per bloccare una serie di prove muscolari tra clan contrapposti. I due tronconi sono stati riuniti in un’unica udienza preliminare.

Nella requisitoria la pm ha sviscerato i punti salienti delle indagini che sono partite dopo le dichiarazioni dell’ex reggente dei Nizza, Salvatore Scavone, detto pop corn, e dopo l’arresto di Melo Renna, nell’operazione Agorà di giugno 2022. Gli investigatori hanno documentato la capacità di Turi Battaglia, fratello del capomafia storico del Villaggio, a riuscire a tenere le fila del gruppo mafioso nonostante la detenzione in carcere. Grazie ai diversi canali di comunicazione sarebbe stato in grado di “governare” la roccaforte criminale grazie all’aiuto dei boss a piede libero, alcuni di questi poi finiti in manette nel primo blitz del 2023. Quello che è emerso dalle intercettazioni è anche la facilità con cui i rampolli della famiglia di sangue riuscissero a tenere i contatti telefonici con i detenuti che avevano a disposizione smartphone di ultima generazione.

L’operazione Leonidi, inoltre, fornisce un punto di osservazione privilegiato sull’evoluzione – dal punto di vista antropologico in un certo senso – della mafia militare. Da una parte ci sono i boss legati alla “vecchia scuola” dove la diplomazia ha un peso nei rapporti anche con i clan rivali, mentre dall’altra ci sono le nuove leve che seguono la legge della pistola.