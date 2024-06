Clima impazzito, anche il mese di maggio è risultato più caldo della norma

il caso

La rilevazione del servizio agrometeorologico siciliano analizzando i valori della rete Sias

«Anche il mese di maggio in Sicilia è risultato, come sta accadendo fin da settembre, sensibilmente più caldo della norma. Mentre nelle regioni del Centro-Nord la lunga serie di anomalie termiche mensili positive si è interrotta grazie a continue perturbazioni durante tutto il periodo, in Sicilia persiste un andamento termico nel quale l’anomalia sembra diventata la norma».

E’ quanto affermano dal servizio agrometeorologico siciliano analizzando i valori della rete Sias. «Questa volta non sono stati registrati picchi di caldo estremi. Significativa l’anomalia per le massime registrata il giorno 9 in occasione della fase perturbata più importante del mese, unica fase significativamente più fredda della norma – prosegue la norma – Il periodo centrale del mese è stato invece sensibilmente più caldo della norma, anche in occasione della fase perturbata tra il giorno 18 e il 19, associata a ventilazione meridionale.