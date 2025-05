Cocaina già suddivisa in dosi sequestrata a coppia nel Messinese: scattano gli arresti

Carabinieri

Controllati l'abitazione dei due e anche il negozio di ortofrutta gestito dall'uomo

I carabinieri di Milazzo (Messina), con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi e di Palermo, hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari arrestando in flagranza due coniugi di Pace del Mela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli nell’abitazione della coppia, estesi anche all’esercizio commerciale di vendita di ortofrutta gestito dall’uomo, hanno rinvenuto e sequestrato circa 230 grammi di cocaina suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e per il taglio della sostanza stupefacente, e 1475 euro. Scoperto anche un articolato sistema di videosorveglianza. Durante i controlli, un’altra persona di Milazzo è stata denunciata sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto a seguito di perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di vari grammi di crack e cocaina parzialmente suddivise in dosi e materiale vario per il confezionamento.

