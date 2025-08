Cocaina nascosta nella ruota di scorta dell’auto: corriere della droga bloccato a Palermo

Controlli

L'uomo era partito da Salerno insieme alla famiglia per non destare sospetti

I finanzieri del comando provinciale hanno arrestato corriere della droga partito da Salerno e diretto a Palermo con un carico di 4 chili e mezzo di cocaina in auto. Per non dare nell’occhio l’uomo di 31 anni ha portato con sé la moglie e i due figli. L’auto è stata bloccata nella zona di via Giafar appena uscita dall’autostrada. L’indagato era su una Renault Sybioz noleggiata. Sotto la ruota di scorta, i militari hanno trovato il carico di cocaina. Il gip ha convalidato l’arresto.

