Colpi di bastone e di manici di bandiere a consigliere comunale durante seduta in Municipio

Siracusa

All’ordine del giorno c'era il conferimento della civica benemerenza alla relatrice dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese

Il consigliere comunale di Siracusa, Paolo Romano, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha denunciato di essere stato aggredito da decine di persone che avevano assistito ai lavori del Consiglio comunale con all’ordine del giorno il conferimento della civica benemerenza alla relatrice dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. «Un gruppo di circa 50 persone ha iniziato a inveire contro di me per poi passare a insulti e minacce dirette. Alcuni hanno anche tentato di colpirmi con bastoni e manici di bandiere, mettendo a serio rischio la mia incolumità», ha scritto Romano che ha chiesto che vengano identificati i responsabili.